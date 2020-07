Una forma-libro per salvare quel che è sparito (Di domenica 5 luglio 2020) In una pagina dell’Uomo e il divino, María Zambrano scrive: «Le rovine ci offrono l’immagine della nostra segreta speranza in un punto di incontro tra la nostra vita personale e quella storica». Questa riflessione della filosofa spagnola potrebbe risuonare come il basso continuo dei racconti da cui è composto l’ultimo libro di Judith Schalansky, Inventario di alcune cose perdute (nottetempo, traduzione di Flavia Pantanella, pp. 252, € 19,00). Nata nel 1980 a Greifswald, cittadina universitaria del Nord della Germania affacciata … Continua L'articolo Una forma-libro per salvare quel che è sparito proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

VittorioSgarbi : Evocare continuamente il ritorno della pandemia è una forma di terrorismo. (Intervento alla Camera del 30/06/2020)… - antoniopalmieri : Dopo le rivelazioni di queste ultime ore, nominare Silvio #Berlusconi senatore a vita sarebbe un risarcimento per l… - UffiziGalleries : Il #TesorodeiGranduchi conserva gioielli straordinari. Una meraviglia è questo monile a forma di libellula! Una man… - Tayyaba__94 : RT @RandagiBaffi: Signore e signori ecco a voi la nuova linea #GaetaninoTheBest??ecco il primo prodotto della nuova linea ??: Calamita stampa… - YSA__O : RT @RandagiBaffi: Signore e signori ecco a voi la nuova linea #GaetaninoTheBest??ecco il primo prodotto della nuova linea ??: Calamita stampa… -

Ultime Notizie dalla rete : Una forma Una forma-libro per salvare quel che è sparito | il manifesto Il Manifesto Il vincitore del Campiello giovani scrive a Valeria Parrella: "Il tuo sorriso ha dato forma all'ossimoro del Mansplaining"

Ricordo molto bene, carissima Valeria, la lezione di figure retoriche che la mia professoressa di italiano fece alle superiori. Ci spiegò che l’anafora è la ripetizione insistente di una parola per ri ...

Coronavirus, avremo prima una cura o un vaccino? Esistono già 179 antidoti candidati

Arriverà prima il vaccino o l'anticorpo monoclonale? La domanda è quanto mai importante nel giorno in cui l'Organizzazione mondiale della sanità avverte: la pandemia è tutt'altro che finita. Allora, p ...

Ricordo molto bene, carissima Valeria, la lezione di figure retoriche che la mia professoressa di italiano fece alle superiori. Ci spiegò che l’anafora è la ripetizione insistente di una parola per ri ...Arriverà prima il vaccino o l'anticorpo monoclonale? La domanda è quanto mai importante nel giorno in cui l'Organizzazione mondiale della sanità avverte: la pandemia è tutt'altro che finita. Allora, p ...