Traffico Roma del 04-07-2020 ore 15:30 (Di sabato 4 luglio 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione chiusa temporaneamente per un allagamento via di Tor Bella Monaca all’incrocio con via Casilina direzione raccordo anulare su Quest’ultimo a causa di un incidente Si procede a rilento in carreggiata esterna dallo svincolo della Ardeatina fino alla Romanina a causa della presenza di alberi sulla carreggiata chiusa via Ostiense all’altezza di via del caffè in direzione di via Cristoforo Colombo all’EUR fino al 18 luglio lavori di manutenzione stradale su viale Beethoven possibili ripercussioni sul Traffico delle vie adiacenti lavori fino al 9 luglio in via Mar della Cina anche qui sono possibili rallentamenti per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Silvia shoebuy tutto al prossimo aggiornamento servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale ... Leggi su romadailynews

