Highlights e gol Sassuolo-Lecce 4-2, Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di sabato 4 luglio 2020) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Sassuolo-Lecce 4-2, match valido per la trentesima giornata di Serie A 2019/2020. Al Mapei Stadium passa in vantaggio la squadra di casa dopo appena cinque minuti con il gol di Caputo che approfitta di una dormita della difesa ospite. Un componente di quest’ultima, però, vale a dire Lucioni, si riscatta poco dopo segnando su evoluzione da calcio d’angolo il gol del pareggio. Nella ripresa un rigore per parte siglati da Berardi e Mancosu, quindi Boga e Muldur regalano i tre punti ai neroverdi. In alto le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE DEL MATCH Leggi su sportface

