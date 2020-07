Al Vespro (Di sabato 4 luglio 2020) Al Vespro Di Vincenzo Calafiore 04 Luglio 2020 Udine “…. al Vespro pian pian tornano a riva a flotte gabbiani stanchi di lunghe traversate; la spiaggia si riempie. E’ un tempo seduto ad aspettare il rostro a sera la mente si riempie, folate di ricordi, viene voglia di sdraiarsi e addormentarsi e svegliarsi in un’altra alba, un altro equo. E la marea? La marea chi le riserverà il bacio? Allora mi accuccio nella sabbia calda In attesa di un lasciapassare per l’immenso … “ ( Cit.) Vincenzo Calafiore Queste notti di luglio passate a guardare il cielo, una finestra lontano dal mondo; s’ode il ... Leggi su laprimapagina

Mallare. Una giornata di preghiera e di adorazione della Madonna, con la messa solenne alle 11.15 accompagnata dalla cantoria di Mallare, nonché di valorizzazione del santuario dell’Eremita. Domenica ...

