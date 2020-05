Sentenza Tar, la maggioranza di Palazzo San Giorgio esulta: 'Santelli bocciata su tutta la linea' (Di sabato 9 maggio 2020) "Jole Santelli è stata bocciata su tutta la linea. La sua ordinanza, frutto di assoluta irresponsabilità ed incurante delle più basilari prassi di concertazione istituzionale, ha messo a rischio la salute dei calabresi per meri calcoli politici". Lo dichiarano i capigruppo della maggioranza che guida Palazzo San Giorgio che, in una nota stampa, aggiungono: "L’ordinanza Santelli, impugnata dal Governo e bloccata oggi ufficialmente dal Tar della Calabria, aveva destato da subito le perplessità, in alcuni casi le vibranti proteste, dell'intera comunità calabrese. Nei fatti respinta dalla stragrande maggioranza dei sindaci tutta la Calabria, dalla stessa Associazione Nazionale Comuni Italiani locale e nazionale, dalla task force di esperti nominata dalla stessa Santelli, dall’ordine dei medici regionale e, soprattutto, dai commercianti e dai ... Leggi su citynow Sentenza Tar - Siclari (FI) : 'Governo non interpreta la differenza del quadro epidemiologico'

