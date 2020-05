Scoperti nella Locride 30 'furbetti' del Reddito di cittadinanza (Di sabato 9 maggio 2020) Trenta "furbetti" del Reddito di cittadinanza, residenti o domiciliati ad Africo Nuovo, nella Locride, in provincia di Reggio Calabria.sono stati denunciati dai Carabinieri per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui. Le denunce sono scattate nell'ambito dell'indagine denominata 'Apate', avviata nello scorso mese di gennaio dai militari di Africo Nuovo. Gli indagati, secondo quanto accertato dagli inquirenti, si sarebbero procurati un ingiusto profitto dall'indebita percezione del Reddito di cittadinanza, con un danno erariale stimato di circa 90 mila euro. In sostanza, i denunciati, nel tentativo di indurre in errore l'Inps, avrebbero attestato falsamente, o omesso dettagli sulla propria situazione anagrafica, patrimoniale e reddituale o del proprio nucleo familiare, ... Leggi su agi (Di sabato 9 maggio 2020) Trenta "" deldi, residenti o domiciliati ad Africo Nuovo,, in provincia di Reggio Calabria.sono stati denunciati dai Carabinieri per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui. Le denunce sono scattate nell'ambito dell'indagine denominata 'Apate', avviata nello scorso mese di gennaio dai militari di Africo Nuovo. Gli indagati, secondo quanto accertato dagli inquirenti, si sarebbero procurati un ingiusto profitto dall'indebita percezione deldi, con un danno erariale stimato di circa 90 mila euro. In sostanza, i denunciati, nel tentativo di indurre in errore l'Inps, avrebbero attestato falsamente, o omesso dettagli sulla propria situazione anagrafica, patrimoniale e reddituale o del proprio nucleo familiare, ...

