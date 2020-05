Fase 2, tavoli a 4 metri nei ristoranti e mascherine, proprietari in rivolta: «Così chiudiamo» (Di sabato 9 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaA dieci giorni alla possibile riapertura anche dei ristoranti, i proprietari dei locali sono sul piede di guerra per l’obbligo di tenere i tavoli all’interno a quattro metri di distanza l’uno dall’altro. Una misura trapelata dalle riunioni del Comitato tecnico scientifico, che sta disponendo le regole da imporre per la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus a partire dal 18 maggio. Secondo Confcommercio, quel modello «uccide la ristorazione», portando alla chiusura di quattro ristoranti su cinque. Un ostacolo insormontabile anche per gli esercenti della Fipe, visto che l’80% dei locali è a conduzione famigliare, spiega il vicepresidente Aldo Cursano, spesso in ambienti troppo piccoli per permettere di mantenere un numero sufficiente di coperti, garantendo le distanze. E poco potrà ... Leggi su open.online Fase 2 Calabria - il Tar dà ragione al Governo : no ai tavoli all’aperto

Fase 2 - per i bar formula take away. E i ristoranti «inscatolano» i tavoli

Fase 2 in Calabria - pochi bar aperti e tavolini fuori nonostante l’ordinanza di Jole Santelli (Di sabato 9 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaA dieci giorni alla possibile riapertura anche dei, idei locali sono sul piede di guerra per l’obbligo di tenere iall’interno a quattrodi distanza l’uno dall’altro. Una misura trapelata dalle riunioni del Comitato tecnico scientifico, che sta disponendo le regole da imporre per la2 dell’emergenza Coronavirus a partire dal 18 maggio. Secondo Confcommercio, quel modello «uccide la ristorazione», portando alla chiusura di quattrosu cinque. Un ostacolo insormontabile anche per gli esercenti della Fipe, visto che l’80% dei locali è a conduzione famigliare, spiega il vicepresidente Aldo Cursano, spesso in ambienti troppo piccoli per permettere di mantenere un numero sufficiente di coperti, garantendo le distanze. E poco potrà ...

leccesocialtour : 'Ombrelloni distanti più di 4 metri e plexiglass tra i tavoli al ristorante': in Puglia le proposte per la Fase 2 -… - OndaradioGargan : 'Ombrelloni distanti più di 4 metri e plexiglass tra i tavoli al ristorante': in Puglia le proposte per la Fase 2 - BlitzQuotidiano : Fase 2, Tar annulla ordinanza Calabria: “No tavoli all’aperto per i bar”. Santelli: “Vittoria di Pirro”… - mrcllznn : RT @BlitzQuotidiano: Ristoranti e Fase 2, tavoli distanziati fino a 4 metri? Zaia: “Così chiuderanno” - BlitzQuotidiano : Ristoranti e Fase 2, tavoli distanziati fino a 4 metri? Zaia: “Così chiuderanno” -