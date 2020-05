Ultime Notizie Roma del 08-05-2020 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 maggio 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno stazione informazione emergenza coronavirus il bilancio di oggi trovate più di 30000 persone in Italia dall’inizio dell’epidemia 243 le vittime Oggi sono restano stabili tutti gli altri Stati nel24 ore l’incidenza dei nuovi casi su tamponi all’incirca è di 1 su 52,1 % oltre 2700 i guariti 1327 nuovi positivi degli attualmente malati pari a 1663 unità è il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro commenta Questa fase 2 iniziato da pochi giorni delicata dice importante è che il paese riparta ma il virus Non ha cambiato un’identità nei caratteristiche perciò violare le regole di comportamento per la prevenzione del contagio potrebbe facilitare la circolazioneper l’istituto In ...