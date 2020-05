Ghigo dei Litfiba arrivano le accuse shock dall’ex compagna Isabella “Isolata e picchiata” (Di venerdì 8 maggio 2020) Piovono accuse dall’ex compagna di Ghigo dei Litfiba, Isabella ha detto di essere stata picchiata davanti al figlio e isolata, scopriamo cosa è successo Piovono accuse pesanti per Ghigo dei Litfiba, l’ex compagna Isabella, che è stata insieme a lui per diciotto anni, ha dichiarato di essere stata picchiata. Il personaggio accusato è Ghigo Renzulli, fondatore della band dei Litfiba, e la sua ex si scaglia contro di lui con accuse molto forti. La donna ha rilasciato una lunga intervista a Il Giornale e ha detto che l’uomo l’ha picchiata anche di fronte al figlio. Isabella nell’intervista ha anche raccontato come lei e Ghigo si sono incontrati. Lei aveva 24 anni e lui 50 e quando si sono incontrati si sono scambiati il numero di telefono. Poi hanno iniziato a sentirsi e Ghigo dopo un po’ le ha detto che con la moglie non aveva un ... Leggi su kontrokultura GHIGO DEI LITFIBA - ACCUSE SHOCK DALL'EX COMPAGNA ISABELLA/ "Picchiata" - lui smentisce

Ghigo dei Litfiba - accuse shock dall'ex compagna Isabella/ "Picchiata e isolata!"

La denuncia choc della ex compagna di Ghigo dei Litfiba : "Mi ha pestata per anni. Ora vuole sbattermi fuori di casa" - (Di venerdì 8 maggio 2020) Piovonodall’exdideiha detto di essere stata picchiata davanti al figlio e isolata, scopriamo cosa è successo Piovonopesanti perdei, l’ex, che è stata insieme a lui per diciotto anni, ha dichiarato di essere stata picchiata. Il personaggio accusato èRenzulli, fondatore della band dei, e la sua ex si scaglia contro di lui conmolto forti. La donna ha rilasciato una lunga intervista a Il Giornale e ha detto che l’uomo l’ha picchiata anche di fronte al figlio.nell’intervista ha anche raccontato come lei esi sono incontrati. Lei aveva 24 anni e lui 50 e quando si sono incontrati si sono scambiati il numero di telefono. Poi hanno iniziato a sentirsi edopo un po’ le ha detto che con la moglie non aveva un ...

KontroKulturaa : Ghigo dei Litfiba arrivano le accuse shock dall’ex compagna Isabella 'Isolata e picchiata' - - blogtivvu : Ghigo Renzulli, fondatore dei Litfiba, smentisce le accuse della sua ex compagna e diffonde un comunicato stampa.?… - Agenzia_Dire : Il fondatore dei #Litfiba, Federico #Ghigo Renzulli, non ci sta ad essere accusato di violenze della ex. - destefano_fede : RT @pomeriggio5: Ghigo dei Litfiba respinge le accuse della sua ex: 'Sono prive di fondamento' #Pomeriggio5 - destefano_fede : RT @pomeriggio5: La denuncia choc della ex compagna di Ghigo dei Litfiba. A #Pomeriggio5 parla la giornalista Roberta Damiata che l'ha int… -