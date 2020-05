Coronavirus, no Fake, l’impegno di Tutta Salute su Rai3 oggi 8 Maggio: orario e temi (Di venerdì 8 maggio 2020) Su Rai3 fa ritorno l’appuntamento settimanale Tutta Salute#NoFake che da tempo si occupa della corretta informazione dal punto di vista medico, culturale e sociale specialmente in questa fase di pandemia da Coronavirus. Realizzato in collaborazione con la task force guidata da Antonio Di Bella, il progetto ritorna oggi 8 Maggio in tv su Rai3 nel noto contenitore a sfondo medico. Ecco tutte le informazioni Tutta Salute#NoFake, oggi 11,10 su Rai3 Torna oggi venerdì 8 Maggio alle 11.10 su Rai3, l’appuntamento con Tutta Salute#NoFake, un progetto pensato in collaborazione con la task force guidata da Antonio Di Bella, direttore di RaiNews, che ha come target, come sappiamo, la lotta alle Fake news. aggiornamento ore 1,11 La puntata di oggi vedrà in particolare il giornalista Gerardo D’Amico approfondire per appunto il tema delle ... Leggi su italiasera NewsGuard “su Facebook fake news su Coronavirus”/ 10 pagine “super-diffusori” bufale

Coronavirus - Enea : online banca dati per combattere fake news sull’alimentazione

