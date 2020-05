Pagamento bollo online: tutto quello che c’è da sapere (Di giovedì 7 maggio 2020) Il Pagamento del bollo online è possibile e molto utile, anche se la procedura varia a seconda della Regione italiana di appartenenza. Scopriamo di più. Il bollo auto è la tassa di possesso di una vettura che è iscritta regolarmente al Pubblico Registro Automobilistico. Ogni anno è necessario pagarla, anche se dal gennaio 2020 è obbligatorio farlo online, con il sistema informatico della Pubblica Amministrazione PagoPa, anche se gli uffici delle agenzie di pratiche automobilistiche continueranno a essere attive fornendo assistenza. Ma come funzione il Pagamento del bollo auto online? Scopriamolo insieme: la procedura varia da regione a regione, ma ci si può appoggiare ad Aci o anche all’Agenzia delle Entrate. Pagare il bollo online: il calcolo e la procedura Prima di tutto è bene precisare che la scadenza per pagare ... Leggi su newsmondo Bollo auto 2020 : cosa cambia dal 1 gennaio e aumento pagamento

