La deforestazione rallenta a livello globale: cresce la gestione sostenibile

La deforestazione globale continua, anche se a un ritmo più lento, con 10 milioni di ettari all'anno convertiti ad altri usi dal 2015, in calo rispetto ai 12 milioni di ettari all'anno dei cinque anni precedenti, secondo i risultati principali dell'importante rapporto elaborato ogni cinque anni dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO). I risultati principali del rapporto Valutazione delle Risorse Forestali Mondiali (FRA 2020) sono stati pubblicati oggi congiuntamente alla pubblicazione interattiva "Una nuova prospettiva: Valutazione delle Risorse Forestali Mondiali 2020". Il rapporto completo FRA 2020, con i dati per paese, sarà pubblicato in un secondo momento. Secondo il rapporto, sul nostro pianeta ci sono oggi 4,06 miliardi di ettari di foreste, pari a 0,52 ettari a persona.

Fao: la deforestazione rallenta ma non in Africa. Europa e Asia meno virtuose

La deforestazione frena, ed è una buona notizia per il pianeta, ma lo fa troppo lentamente, e questa è una notizia assai meno buona. A certificarlo è il «Global Forest Resources Assessment 2020», il m ...

