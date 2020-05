Fuga di gas impianto chimico | 8 morti e mille intossicati in India

SkyTG24 : India, fuga di gas in un impianto chimico: almeno mille ricoverati in ospedale - ilpost : Almeno dieci persone sono morte in India per una fuga di gas in un impianto chimico - RaiNews : Le autorità chiedono agli abitanti di coprirsi il volto con un panno umido - Piergiulio58 : India, maxi fuga di gas in un fabbrica chimica: almeno 10 morti e mille ricoverati. - CRobbiano : Fuga di gas nella notte. 7 morti, centinaia di persone intossicate, migliaia di persone evacuate. Un'altra Bhopal… -

