Fernanda Lessa | il messaggio commovente per suo figlio morto

Fernanda Lessa ricorda un dramma tremendo che le è accaduto: ha purtroppo perso un figlio diciannove anni fa a causa di una malattia terribile. Fernanda Lessa quest'oggi sta vivendo un dolore davvero tremendo che riguarda un fatto davvero drammatico che le è capitato ormai 19 anni fa e che ha cambiato per sempre la sua vita.

Fernanda Lessa figlio defunto messaggio : “19 anni nel cuore”

Fernanda Lessa ricorda un dramma tremendo che le è accaduto: ha purtroppo perso un figlio diciannove anni fa a causa di una malattia terribile. Fernanda Lessa quest'oggi sta vivendo un dolore davvero tremendo che riguarda un fatto davvero drammatico che le è capitato ormai 19 anni fa e che ha cambiato per sempre la sua vita.

Fernanda Lessa ricorda un dramma tremendo che le è accaduto: ha purtroppo perso un figlio diciannove anni fa a causa di una malattia terribile. Fernanda Lessa quest’oggi sta vivendo un dolore davvero ...

Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa scrive un toccante messaggio per il figlio defunto: "Auguri mio angioletto"

Fernanda Lessa ricorda il figlio morto diciannove anni fa con un tenero messaggio sui social. Fernanda Lessa è stata una delle protagoniste più discusse della quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Fernanda Lessa ricorda un dramma tremendo che le è accaduto: ha purtroppo perso un figlio diciannove anni fa a causa di una malattia terribile. Fernanda Lessa quest'oggi sta vivendo un dolore davvero tremendo che riguarda un fatto davvero drammatico che le è capitato ormai 19 anni fa. Fernanda Lessa ricorda il figlio morto diciannove anni fa con un tenero messaggio sui social. Fernanda Lessa è stata una delle protagoniste più discusse della quarta edizione del Grande Fratello Vip.