Coronavirus | il Primario del Sacco conferma | “I test rapidi sono validi | studio sui

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Isierologiciper la ricerca degli anticorpi contro Sars-CoV-2o nonaffidabili? “Credo che questo dibattito si stia ormai sgranando davanti alle evidenze, evidenze chesempre più frequenti e sempre più importanti. Quindi francamente, visti e letti gli ultimi lavori, e visto soprattutto quello che siamo riusciti a fare anche nei nostri laboratori per la validazione di questi, avrei pochi dubbi sulla loro utilità per lo scopo che ci prefiggiamo”. Parola dell’infettivologo Massimo Galli, docente all’università Statale di Milano eall’ospedale, che oggi ha annunciato su Facebook insieme al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il via ufficiale a una sperimentazione di questi esami sui conducenti dei mezzi di superficie Atm. Isaranno condotti su base volontaria come parte di ...