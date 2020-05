SuperTwin | l’Europa finanzia un innovativo microscopio che sfrutta la fisica quantistica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 maggio 2020) L’obiettivo del progettoto dall’Unione europea, è di creare una nuova generazione di microscopi in grado di risolvere le immagini al di sotto dell’attuale limite di 250 nanometri imposto ai microscopi ottici dall’uso di fonti di illuminazione tradizionali. La tecnologia innovativa,ndo un fenomeno dellachiamato entanglement, apre invece alla possibilità di visualizzare direttamente per la prima volta anche gli organismi più piccoli, compresi molti virus. I microscopi ottici convenzionali che usano la luce come fonte di illuminazione, hanno infatti aggiunto il proprio limite tecnologico, noto come Criterio di Rayleigh, che non consente di osservare direttamente oggetti o organismi al di sotto dei 250 nanometri perché la diffrazione della luce utilizzata per illuminare finisce per impedire ...