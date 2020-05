L' instabilità politica sarebbe un gravissimo danno | dice Conte

Leggi su agi

(Di martedì 5 maggio 2020) "Io ho solo un piano: mettere in sicurezza il Paese, garantire la salute dei cittadini, dare un sostegno a chi si trova in difficoltà e, sfida non meno rilevante, rilanciare l'economia e il tessuto produttivo. Queste sono le mie preoccupazioni". Lo afferma in un'intervista al quotidiano online Affaritaliani.it il presidente del Consiglio Giuseppeparlando delle tensioni nella maggioranza. "Ben vengano suggerimenti e stimoli da parte di tutti gli alleati di governo. Ci aspetta un compito davvero impegnativo e tutti potranno e dovranno offrire il loro prezioso contributo. Nessuno degli alleati puo' avere interesse a compromettere l'azione di governo,incomprensibile agli occhi dei cittadini. L'unalla vigilia della sfida della ripartenza e indebolirebbe, inevitabilmente, la nostra posizione in Europa in una fase ...