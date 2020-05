Apple | la WWDC 2020 al via il 22 giugno | in streaming E lancia una sfida per gli

(Di martedì 5 maggio 2020) Appuntamento mondiale con i developer della Mela, solo in virtuale per le misure anti Covid. Le candidature per la Swift Student Challenge saranno aperte fino al 18 maggio

AppleZein : iOS 14: Ecco quando Apple lo presenterà UFFICIALMENTE - PonzioMirko : iOS 14: Ecco quando Apple lo presenterà UFFICIALMENTE - LaStampa : Dal 22 giugno la WWDC virtuale di Apple - DarioConti1984 : WWDC 2020 Apple ufficializza che partirà il 22 giugno - - DarioConti1984 : Apple WWDC 2020, appuntamento online il 22 giugno. Sarà totalmente gratis | -

In seguito all'annuncio di qualche mese fa, Apple ha ufficializzato la data in cui si terrà, ovviamente in modo virtuale, la WWDC 2020. In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e 9 ...Una settimana di incontri, seminari, conferenze per toccare con mano il futuro di iOS, iPadOS, macOS, tvOS e watchOS. E c’è anche una sfida tra studenti per proporre idee di app Apple ha annunciato og ...