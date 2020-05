Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 maggio 2020) VIABILITÀ DEL 4 MAGGIOORE 16.20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARALLENTAMENTI SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E VILLANOVA NELLE DUE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA SU VIA SALARIA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO IN DIREZIONE DI PASSO CORESE MENTRE SULLA FLAMINIA, CODE PER LAVORI FINO ALLE ORE 18 TRA IL RACCORDO E VIA DI DUE PONTI, LAVORI CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 24 GIUGNO SPOSTIAMOCI SU VIA NETTUNENSE INCOPLONNAMENTE TRA PAVONA E FRATTOCCHIE NELLE DUE DIREZIONI SULL’A1 FIRENZE,PRESTARE ATTENZIONE PRESENZA DI PERSONALE SU STRADA PER LAVORI A CURA DI AUTOSTRADE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANONO IN DIREZIONE DIPASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA, IL SERVIZIO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA TERMINA ALLE ORE 21 PER LO ...