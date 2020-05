NicolaPorro : Da oggi parte la #Fase2 e il consigliere del ministro #Speranza, #WalterRicciardi, già minaccia di richiudere. La… - robertapinotti : ??? Ecco l'intervista che ho rilasciato a Maria Teresa Meli del @Corriere - eleaugusta : RT @NicolaPorro: Da oggi parte la #Fase2 e il consigliere del ministro #Speranza, #WalterRicciardi, già minaccia di richiudere. La #Bonino… - FirenzePost : Quote rosa: Conte moltiplica la task force di esperti, diventa un parlamento extra costituzione… - giulio55 : RT @NicolaPorro: Da oggi parte la #Fase2 e il consigliere del ministro #Speranza, #WalterRicciardi, già minaccia di richiudere. La #Bonino… -

Ultime Notizie dalla rete : Quote rosa

Firenze Post

"L'Italia vuole avere un ruolo speciale in questo sforzo" globale per trovare un vaccino e sconfiggere il coronavirus, perché "un efficace multilateralismo è il miglior acceleratore politico per vince ...Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Più donne nel comitato tecnico scientifico e nella task force per la ripartenza dall'emergenza Covid-19. Questa l'intenzione del premier Giuseppe Conte, che in una nota da s ...