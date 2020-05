Il futuro non è nei borghi ma nel rispetto per l'ambiente (Di lunedì 4 maggio 2020) Sul valore di campanello d'allarme della pandemia, sul fatto che essa sia soprattutto l'esito prevedibile di un'idea deformata del “costruire futuro”, in questi terribili mesi, televisioni e giornali hanno detto pochissimo e in fondo non se n'è discusso. E' assurdo, ma vero: come se fosse legge di natura, si continua a intendere la costruzione del futuro come sinonimo di una “crescita”, fondata su una feroce e continua distruzione. Benché il nodo da sciogliere sia tutto lì, pur di evitare una (...) - Tribuna Libera / Tecnologia, futuro, Società civile, Socialità, Coronavirus Leggi su feedproxy.google Il futuro non è nei borghi ma nel rispetto per l'ambiente

Conte : “Il futuro è nelle nostre mani - non buttiamo quanto guadagnato in 50 giorni”

Uno sguardo al passato e un al futuro. Sempre con l'asticella dell'attenzione al massimo. Il presidente di regione Lombardia, Attilio Fontana, lunedì mattina ha commentato con un post sul proprio prof ...

Benji&Fede e «Naked»: «Dieci anni, l’addio, la marijuana e l’alcol»

Da plurale a singolare. Non esistono più Benji & Fede, il duo partito come teenidol che in quattro anni di carriera ha piazzato 4 album al numero 1 e uno dei tormentoni dell’estate scorsa con «Dove e ...

