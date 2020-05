Lazio, Tare: «Allenamenti, ripartiamo mercoledì. Scudetto parola grossa» (Di domenica 3 maggio 2020) Le dichiarazioni di Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, riguardo alla ripresa degli Allenamenti e della Serie A Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, il ds della Lazio Igli Tare ha parlato del destino del campionato di Serie A, alla luce del nulla osta del Governo per la ripresa degli Allenamenti individuali nei centri sportivi. RIPARTENZA Allenamenti – «Ripartiremo mercoledì, con la nuova ordinanza vediamo se riusciamo a fare i test già domani». CAMPIONATO – «Non siamo preoccupati. La sensazione da fuori è che la Lazio sta premendo per vincere questo Scudetto, ma tutto ciò che abbiamo fatto lo abbiamo conquistato sul campo. Ora siamo un punto dietro rispetto alla Juve, il percorso è ancora lungo. Cerchiamo di dare un segnale forte al sistema calcistico italiano, perché anche se in ... Leggi su calcionews24 “Bloccare campionato non è competenza del Governo. Lazio non preme per lo scudetto” : le precisazioni di Tare

Coronavirus - Boccia : “Le Regioni che non rispettano i parametri dovranno aspettare di più - finora violazioni solo dalla Calabria”

Musumeci libera tutti. Da lunedì stop alle 4 zone rosse istituite in Sicilia dopo il boom di contagi e vittime. Il Governatore invita la popolazione a prestare comunque massima attenzione (Di domenica 3 maggio 2020) Le dichiarazioni di Igli, direttore sportivo della, riguardo alla ripresa deglie della Serie A Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, il ds dellaIgliha parlato del destino del campionato di Serie A, alla luce del nulla osta del Governo per la ripresa degliindividuali nei centri sportivi. RIPARTENZA– «Ripartiremo mercoledì, con la nuova ordinanza vediamo se riusciamo a fare i test già domani». CAMPIONATO – «Non siamo preoccupati. La sensazione da fuori è che lasta premendo per vincere questo, ma tutto ciò che abbiamo fatto lo abbiamo conquistato sul campo. Ora siamo un punto dietro rispetto alla Juve, il percorso è ancora lungo. Cerchiamo di dare un segnale forte al sistema calcistico italiano, perché anche se in ...

Davide_kun85 : RT @sportface2016: +++#Lazio, #Tare: 'Ho sentito che nel corso della prossima settimana potrebbe uscire un nuovo decreto dove il Ministro d… - LazionewsEu : #Tare: “Siamo i più motivati per vincere lo #Scudetto. Il Governo non ha le competenze per fermare il campionato”… - sportli26181512 : Tare punge la Juve: 'La #Lazio rispetta le regole. Il Governo non può fermare la Serie A': Il ds biancoceleste ha p… - PagineRomaniste : #Tare: “Si è trasmessa male l'idea che la Lazio stia premendo per lo scudetto. Noi i primi a fermarci con la pandem… - fran_rkid : RT @sportface2016: +++#Lazio, #Tare: 'Ho sentito che nel corso della prossima settimana potrebbe uscire un nuovo decreto dove il Ministro d… -