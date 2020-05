La Diocesi di Napoli vieta i fiori artificiali nelle Confraternite Malafronte CPFC

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Esprimiamo soddisfazione nell’apprendere la decisione dire iArcidell’Arcidi” – è quanto dichiara Vincenzo, presidente del Consorzio Produttori Florovivaisti Campani commentando la decisione dell’Ufficio Diocesanodell’Arcidella Città di. “Una scelta che mai come in questo momento ha una valenza duplice da una parte per salvaguardare la salute dei cittadini, iche ornano in modo permanente le sepolture diventano ricettacolo di polvere e di altri agenti potenzialmente virulenti, dall’altra rappresenta un incoraggiamento verso il settore florovivaistico, fortemente penalizzato in questo periodo di emergenza Covid-19” – continua ...