Madonna, dai selfie in vasca all’annuncio: “Sono stata contagiata dal coronavirus” (Di venerdì 1 maggio 2020) Lisbona, 1 mag – Madonna, colei che ci invitava a stare in casa immersa in bagni di petali di rose, confessa oggi (sempre su Instagram) di essere stata contagiata dal coronavirus. La popstar, in quarantena dallo scorso 16 marzo insieme ai suoi figli nella sua residenza in Portogallo, ha pubblicato sui social un video in cui confessa di aver sviluppato gli anticorpi al covid-19. Madonna: “Sono stata contagiata” Miss Veronica Ciccone appare nel video seduta dietro una macchina da scrivere e parla con la voce grave: un’immagine ben diversa da quella paradisiaca che parlava del virus “come livella sociale” immersa nella sua lussuosa vasca. “Ho fatto un test l’altro giorno” dice Madge nel suo video “e ho scoperto di avere sviluppato gli anticorpi al coronavirus. Quindi sono stata contagiata dal Covid-19″. Insomma, nonostante ... Leggi su ilprimatonazionale Fanno credere a Madonna che in Italia dai balconi si canta la sua canzone : il video è virale - (Di venerdì 1 maggio 2020) Lisbona, 1 mag –, colei che ci invitava a stare in casa immersa in bagni di petali di rose, confessa oggi (sempre su Instagram) di esseredal coronavirus. La popstar, in quarantena dallo scorso 16 marzo insieme ai suoi figli nella sua residenza in Portogallo, ha pubblicato sui social un video in cui confessa di aver sviluppato gli anticorpi al covid-19.: “Sono” Miss Veronica Ciccone appare nel video seduta dietro una macchina da scrivere e parla con la voce grave: un’immagine ben diversa da quella paradisiaca che parlava del virus “come livella sociale” immersa nella sua lussuosa. “Ho fatto un test l’altro giorno” dice Madge nel suo video “e ho scoperto di avere sviluppato gli anticorpi al coronavirus. Quindi sonodal Covid-19″. Insomma, nonostante ...

_whattheroso : me: *apre pornhub* la spia russa dall'altro lato della mia fotocamera: 'madonna amo di nuovo dai basta trova pace' - EmilyPennimans : @inthehobbithole Ho un amico di famiglia intollerante che ogni volta 'Dai mi dai un pezzettino di torta comunque? P… - MaddalenaDicec1 : RT @endlhes: Madonna Vicky non sei mai piaciuta a nessuno levati dai coglioni #tvdla5 #TheVampireDiaries - endlhes : Madonna Vicky non sei mai piaciuta a nessuno levati dai coglioni #tvdla5 #TheVampireDiaries - taeyongcure_ : @xmengonsvoice Madonna Santa speriamo Per adesso ho 3/4 preferiti dai ahahahah -

Ultime Notizie dalla rete : Madonna dai Primo maggio: la Chiesa affida l'Italia a Maria Vatican News 10 anni del Cilento “Terra di Maria”

L’1 Maggio 2010 alla presenza del Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, S.E. Rocco Favale, dei 54 sindaci della Diocesi di Vallo, di numerose autorità civili, militari, religiose e con la pres ...

Madonna choc: “Contagiata dal Coronavirus”, ora non ha più paura – VIDEO

Madonna choc: con un video su Instagram ha annunciato ai suoi fan di essere stata contagiata dal Coronavirus. Anche la celebre popstar mondiale, dunque, non è sfuggita al contagio da Covid-19 anche se ...

L’1 Maggio 2010 alla presenza del Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, S.E. Rocco Favale, dei 54 sindaci della Diocesi di Vallo, di numerose autorità civili, militari, religiose e con la pres ...Madonna choc: con un video su Instagram ha annunciato ai suoi fan di essere stata contagiata dal Coronavirus. Anche la celebre popstar mondiale, dunque, non è sfuggita al contagio da Covid-19 anche se ...