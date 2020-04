Scontro Regioni-governo Boccia | Ordinanze contrarie a DPCM saranno impugnate

Leggi su blogo

(Di giovedì 30 aprile 2020) Non solo Nord vs Sud, ma anchea guida centrodestra contro ilConte 2. È un vero e proprio caos in vista della Fase 2 e il rischio è che tutto questo, come sempre, si ripercuota sui cittadini, che potrebbero non capire bene cosa è concesso e cosa no nella propria regione. Infatti, se da una parte c'è ildel Premier Giuseppe Conte che dal 4 maggio consentirà una leggera apertura, dall'altro i Presidenti delle diverseitaliane si stanno muovendo per fare qualche concessione in più ai propri conterranei.La prima a cominciare è stata la Calabria, regione guidata da Jole Santelli di Forza Italia, che già da oggi concede la riapertura di bar e ristoranti che abbiano i tavolini all'aperto. E Santelli è stata anche una delle prime a "chiudere" la propria regione appena il contagio ha cominciato a ...