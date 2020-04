La Vita In Diretta, Lorella Cuccarini: “Abbandoniamo questo spazio” (Di giovedì 30 aprile 2020) Lorella Cuccarini fa un annuncio importante a La Vita In Diretta: “Abbandoniamo questo spazio” Come avevano già annunciato qualche giorno fa, oggi, giovedì 30 aprile 2020, è l’ultima puntata della settimana del programma La Vita In Diretta condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Perché la settimana finisce oggi per loro anche se è appena giovedì? Domani è venerdì 1 maggio e, come ognuno di noi, i due conduttori se ne staranno a casa a celebrare la festa dei lavoratori. Lorella Cuccarini ce lo ha dunque ricordato all’inizio di questa nuova puntata aggiungendo che l’appuntamento riprenderà il giorno lunedì 4 maggio 2020 ma in modo non del tutto regolare. Si, c’è un’ulteriore novità. Riprenderanno dunque tutti i programmi regolarmente in onda prima ... Leggi su lanostratv Alberto Matano svela cos’è successo : “Prima di arrivare a La vita in diretta…”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : solo un nuovo caso di positività oggi in Basilicata

Lorella Cuccarini - via dalla Vita in diretta : “Problemi con Matano” (Di giovedì 30 aprile 2020)fa un annuncio importante a LaIn: “Abbandoniamospazio” Come avevano già annunciato qualche giorno fa, oggi, giovedì 30 aprile 2020, è l’ultima puntata della settimana del programma LaIncondotto dae Alberto Matano. Perché la settimana finisce oggi per loro anche se è appena giovedì? Domani è venerdì 1 maggio e, come ognuno di noi, i due conduttori se ne staranno a casa a celebrare la festa dei lavoratori.ce lo ha dunque ricordato all’inizio di questa nuova puntata aggiungendo che l’appuntamento riprenderà il giorno lunedì 4 maggio 2020 ma in modo non del tutto regolare. Si, c’è un’ulteriore novità. Riprenderanno dunque tutti i programmi regolarmente in onda prima ...

LegaSalvini : ++ OGGI IL CAPITANO OSPITE A 'LA VITA IN DIRETTA' ++ Appuntamento alle ore 17:15, su Rai 1. - Mov5Stelle : ?? Alle 17:15 @luigidimaio sarà ospite a La Vita in Diretta, su Rai1. Non perdetelo! - mattino5 : 'Il bar è la mia vita e ora perdo tutto' Parla in diretta a #mattino5 una barista in difficoltà a causa della chiu… - VITAnonprofit : La responsabilità sociale vince in Trentino - BGasperini : @viciocort @temporelli73 @CristianFracass @Nereide @LDRaimondo @IsabellaCeccari @paoloigna1 @gdt62 @InnovazioneGov… -