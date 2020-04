Lo Sporting scaccia Inter e Milan | pronto maxi rinnovo per Maximiano

(Di giovedì 30 aprile 2020)sognanomiano per la porta: lofa muro e prepara la contromossa sul mercatosono pronte a darsi battaglia durante la prossima sessione di calciomercato per Luismiano, talentuoso portiere classe ’99 di proprietà dello. Come riportato da O Jogo, il club portoghese vorrebbere la concorrenza proponendo undi contratto amiano: ingaggio triplicato fino al 2023 e clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Sporting scaccia

Calcio News 24

Inter e Milan sono pronte a darsi battaglia durante la prossima sessione di calciomercato per Luis Maximiano, talentuoso portiere classe ’99 di proprietà dello Sporting. Come riportato da O Jogo, il c ...Il 4 maggio via alla fase 2 dell’emergenza coronavirus, ma senza liberi tutti. Il premier Giuseppe Conte ha annunciato le prime aperture delle attività commerciali. Si potrà fare sport anche allontana ...