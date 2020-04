Coppia di Capri bloccata | albergatore aversano | “Li ospito io” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Aversa (Ce) – Un imprenditore casertano che gestisce un albergo in Kenia ha deciso di ospitare una famiglia italiana residente nell’isola di, padre, madre e due figli di 5 anni e 19 mesi,in un resort dove non c’è più neanche il personale dal 19 marzo. Una vicenda che ladi, Diana Santoro e Fabiano Gaeta, ha reso noto tramite unpostato su facebook in cui è stato chiesto di avere una mano per tornare in Italia, “anche a nome di 500 italiani ancora bloccati anche qui”. “Venuti a conoscenza della storia di questa famiglia – fa sapere l’imprenditore di Aversa Francesco Bo, presidente di VRclub, compagnia turistica italiana – ci siamo messi in contatto con loro, offrendogli quanto meno una sistemazione consona alle esigenze di una famiglia così ...