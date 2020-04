L'allarme di Confcommercio: "In Toscana il 20% dei negozi rischia di non riaprire" (Di martedì 28 aprile 2020) FIRENZE. Il 20% dei negozi al dettaglio e dei pubblici esercizi, chiusi per lockdown, "potrebbe non riaprire mai più". È l'allarme lanciato da Confcommercio Toscana, che annuncia "un'azione plateale di protesta" il 4 maggio per ottenere la riapertura dei negozi al dettaglio ancora chiusi e il 18 maggio quella dei pubblici esercizi. L'associazione ha scritto a tutti i prefetti della regione perché accettino la proposta di anticipare le riaperture. "La necessità di una mobilitazione generale per quel giorno è fortemente sentita da tutti gli imprenditori toscani, ma anche da privati cittadini che in queste ore ci stanno manifestando la loro piena solidarietà", sottolinea la presidente Anna Lapini. "Stiamo quindi studiando - spiega - iniziative molto forti che prevedono il coinvolgimento dell'intera rete Toscana del retail e della ... Leggi su iltirreno.gelocal L'allarme di Confcommercio : "In Toscana il 20% dei negozi rischia di non riaprire"

L’allarme di Fipe-Confcommercio. Oltre 50mila pubblici esercizi rischino di scomparire. “Serve uno sforzo in più per salvare un pezzo del sistema produttivo e 300mila posti di lavoro” (Di martedì 28 aprile 2020) FIRENZE. Il 20% deial dettaglio e dei pubblici esercizi, chiusi per lockdown, "potrebbe nonmai più". È l'lanciato da, che annuncia "un'azione plateale di protesta" il 4 maggio per ottenere la riapertura deial dettaglio ancora chiusi e il 18 maggio quella dei pubblici esercizi. L'associazione ha scritto a tutti i prefetti della regione perché accettino la proposta di anticipare le riaperture. "La necessità di una mobilitazione generale per quel giorno è fortemente sentita da tutti gli imprenditori toscani, ma anche da privati cittadini che in queste ore ci stanno manifestando la loro piena solidarietà", sottolinea la presidente Anna Lapini. "Stiamo quindi studiando - spiega - iniziative molto forti che prevedono il coinvolgimento dell'intera retedel retail e della ...

