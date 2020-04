La crisi nera di Hamas e la rottura con l’Arabia Saudita

(Di martedì 28 aprile 2020) I rapporti tra Arabiae l’organizzazione islamista palestinese disono ai minimi storici dopo gli arresti di una sessantina di suoi esponenti, avvenuti tra il 2018 e il 2019, tra cui lo storico rappresentante del movimento nel regno dei Saud, l’ottantunenne Muhammad al-Khudari, dal 1992 residente a Jeddah per curare le relazioni trae i sauditi e di suo figlio Hani, docente presso l’Università Umm al-Qura della Mecca. Tra i detenuti figura poi Abu Obaida Al-Agha, con cittadinanzae figlio di uno dei fondatori di. Ad inizio marzo gli arrestati, che comprendono anche diversi cittadini giordani e alcuni sauditi accusati di aver agito da sponsor per i membri di, sono comparsi per una prima udienza davanti a una corte di Riad con l’accusa di far parte di un gruppo terrorista e di finanziarlo. Dura la condanna di ...

La crisi provocata dal covid 19 sta mettendo in ginocchio molte categorie in difficoltà tra cui lavoratori in nero che ora sono disoccupati, così come badanti e colf. Il governo da tempo parla del red ...L’ho ripetuto più volte in questi anni: se c’è un ambito dove è possibile tenere insieme tutela dei diritti e interessi economici, e di sicurezza - cosa spesso molto difficile nelle scelte politiche ...