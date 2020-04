Icardi-Napoli, ci hanno raccontato una bugia! Maurito potrebbe essere perfetto per Gattuso (Di martedì 28 aprile 2020) Mauro Icardi è ormai da anni accostato al Napoli. Aurelio De Laurentiis ha provato più volte a portarlo in Campania, ma senza fortuna. "Maurito ha rifiutato il Napoli, preferisce altre squadre". Questa era la fake news alimentata da tanti. Le cose tuttavia non stanno così. Letterio Pino, operatore di mercato e membro dell'entourage di Mauro Icardi, ha smentito questa notizia: "Icardi non ha mai detto di no al Napoli, non ha alcuna preclusione. Il capoluogo campano gli è sempre piaciuto".... Leggi su 90min Icardi e Milik per Napoli e Juve : ecco il valzer degli attaccanti

Calciomercato Napoli - Icardi in azzurro libera Milik alla Juventus

Tuttosport - Icardi al Napoli libera Milik alla Juve : intreccio di bomber per l'estate (Di martedì 28 aprile 2020) Mauroè ormai da anni accostato al. Aurelio De Laurentiis ha provato più volte a portarlo in Campania, ma senza fortuna. "ha rifiutato il, preferisce altre squadre". Questa era la fake news alimentata da tanti. Le cose tuttavia non stanno così. Letterio Pino, operatore di mercato e membro dell'entourage di Mauro, ha smentito questa notizia: "non ha mai detto di no al, non ha alcuna preclusione. Il capoluogo campano gli è sempre piaciuto"....

news24_napoli : Icardi-Napoli, ci hanno raccontato una bugia! Maurito potrebbe essere… - fcin1908it : TS - Icardi, cambio di programma: la Juventus vira su Milik, rispunta l'ipotesi Napoli - - zazoomnews : Icardi e Milik per Napoli e Juve: ecco il valzer degli attaccanti - #Icardi #Milik #Napoli #Juve: #valzer… - MondoNapoli : Tuttosport: 'Icardi al Napoli libera Milik alla Juve. Due bianconeri potrebbero sbarcare in azzurro' -… - VincenzoLentin1 : RT @FcInterNewsit: TS - Icardi-Juve? No, Napoli. E può 'liberare' un possibile obiettivo dei bianconeri -