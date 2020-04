Napoli | De Laurentiis si aggiudica all’asta la maglia di Mertens

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 aprile 2020) Il presidente delDesi èto ladi, messa all’asta dalla Fondazione Cannavaro-Ferrara Ciro Ferrara ha annunciato durante una diretta Instagram con il giornalista Pierluigi Pardo che ladi Dries, indossata contro il Barcelona e messa all’asta per la Fondazione Cannavaro-Ferrara, è stata acquistata dal: «L’hanno comprata per 15mila euro. Anche lo stesso giocatore ha fatto un’offerta per ricomprarla». A conferma delle parole dell’ex difensore, ecco il tweet del presidente delAurelio De: «Felice di essermito, a nome del, ladi Dries di-Barcellona, nell’asta benefica #jestovicinoate organizzata dalla Fondazione Cannavaro Ferrara.importante che resterà in casae un contributo per chi ha ...