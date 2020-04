Gennaro Gattuso resta a Napoli anche per il 2021 | rinuncia alla clausola | ma occhio a De

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 aprile 2020)resterà alnella prossima stagione, fortemente determinato a portare avanti il lavoro al San Paolo dopo essere subentrato in corsa a Carlo Ancelotti. Ringhio ha impiegato diverse partite per risollevare le sorti di una squadra depressa e in crisi nera, ma ci è riuscito con un ottimo lavoro, prima che la serie A e tutto il mondo del calcio venissero bruscamente interrotti dal coronavirus. Stando alle indiscrezioni della Gazzetta dello Sport,ha deciso di non utilizzare lache gli avrebbe permesso di liberarsi a fine stagione: i matrimoni si fanno in due, eil presidente Aurelio De Laurentiis sembra convinto a continuare con. Il numero 1 delpotrà però avvalersi di unache consente di sollevare l'allenatore dall'incarico entro l'8 giugno, pagando una penale.