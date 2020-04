Sondaggio Ipsos. Lega in caduta, il Pd a 4 punti. Gradimento Conte al top (Di domenica 26 aprile 2020) Per la prima volta dall’inizio della pandemia prevale l’opinione di coloro che ritengono opportuno riaprire la maggior parte delle attività lavorative (49%), rispetto a chi è favorevole al mantenimento della chiusura per evitare i contagi (37%). L’effetto Covid 19 emerge dal Sondaggio di Ipsos pubblicato dal Corriere della Sera. In questo quadro gli indici di Gradimento del Governo (58) e del presidente del Consiglio Giuseppe Conte (66) fanno segnare un aumento rispettivamente di 2 e 5 punti rispetto a marzo, attestandosi sul livello massimo dall’esordio dell’esecutivo giallo-rosso in poi. Nando Pagnoncelli rileva che la Lega, pur mantenendosi al primo posto con il 25,4%, arretra del 5,7%, scende al di sotto del 30% e ritorna sui valori del maggio 2018; al contrario il M5S aumenta del 3,3% attestandosi al 18,6%. Il Pd si mantiene al ... Leggi su huffingtonpost Il sondaggio Ipsos in cui Di Maio super Salvini nella classifica dei leader politici più apprezzati

