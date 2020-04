Milan-Juventus, Ronaldo fatto fuori da una supposta. Higuain non ci vede più dalla fame e Ibra segna di…parrucchino (Di domenica 26 aprile 2020) Milan-Juventus 1-1. Già di per sé sarebbe una notizia, ma a prendersi i riflettori è ancora una volta Cristiano Ronaldo. No, non per un gol (come al solito) ma stavolta per la sua misteriosa assenza. Il portoghese non risulta neanche in panchina. Il perché lo spiegherà Sarri nel post-partita. Ma andiamo per ordine. Il Milan torna a schierare Ibra. Lo svedese guida l’attacco rossonero, insieme a Leao. La Juventus risponde con l’altro ex, Higuain, affiancato da Dybala. Il primo squillo è di… Borriello, che telefona alla Piccinini per flirtare. La partita prosegue senza particolari sussulti. All’intervallo è 0-0 con pochissime occasioni. Ottima prova di Francesca Piccinini al centro della difesa, meglio di de Ligt (anche se ci voleva poco). Nello spogliatoio Sarri ricarica i suoi: “Non possiamo affidarci ... Leggi su calcioweb.eu Higuain : «Io al Milan? La Juventus mi ha cacciato»

Milan - retroscena di mercato : era tutto fatto per un centrocampista della Juventus

Sky Sport celebra Roberto Baggio, uno dei più grandi talenti di sempre del calcio italiano. Dalla Fiorentina al Brescia, passando per Juventus, Milan, Bologna e Inter: il 'Divin Codino' ha fatto ...

Fiorentina, Commisso: «Ho il 100% delle quote, non come Roma, Juve e Inter»

Ho il 100% della società viola. Non come i presidenti di Inter, Milan, Roma e Lazio che ricevono contributi anche da altri investitori. Gli stessi Agnelli, se non sbaglio, che tramite Exor controllano ...

