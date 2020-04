Feltri: "Strutture mediche del Sud inferiori! Io che ci vado a fare a Napoli, perchè non ci sono i parcheggiatori abusivi?" (Di domenica 26 aprile 2020) Vittorio Feltri, intervistato dalla trasmissione di La7 ‘Non è l’Arena’ ha risposto ancora una volta alle polemiche arrivate dopo alle sue frasi sul meridione: “Qualcuno ha distorto le mie parole, io mi riferivo al fatt ... Leggi su tuttonapoli (Di domenica 26 aprile 2020) Vittorio, intervistato dalla trasmissione di La7 ‘Non è l’Arena’ ha risposto ancora una volta alle polemiche arrivate dopo alle sue frasi sul meridione: “Qualcuno ha distorto le mie parole, io mi riferivo al fatt ...

Vittorio Feltri, intervistato dalla trasmissione di La7 ‘Non è l’Arena’ ha risposto ... Sulla frase ‘stiano attenti che fanno una brutta fine al Sud’ “Ho risposto alle accuse arrivate al nord sulla ...

Feltri prosegue: "Ho detto che i meridionali si devono dare una regolata se no rischiano di fare una brutta fine? La mia è una risposta alle polemiche del cavolo sul fatto che quelli del Nord sono ...

