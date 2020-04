Bergamo, calci e pugni alla compagna: arrestato a un mese dall’omicidio (Di domenica 26 aprile 2020) La notte tra il 30 e 31 marzo scorso una giovane donna di 34 anni, Viviana Caglioni, era stata brutalmente aggredita dal suo compagno nella propria abitazione. Dopo una settimana dalla terribile aggressione la donna non ce l’ha fatta e lo scorso 6 aprile è morta. A seguito di accurate indagini l’uomo, 42enne di Bergamo, è stato accusato di omicidio volontario pluriaggravato. Anche la madre della vittima è indagata. Quando la convivenza forzata può essere più pericolosa del virus L’omicidio di Viviana è avvenuto in piena emergenza coronavirus. Le misure restrittive che obbligano a restare a casa per ridurre il rischio di contagio da Covid-19 possono rivelarsi fatali per le tante donne vittime di violenza domestica. In alcuni casi la convivenza forzata può essere più pericolosa dal virus, e lo ... Leggi su thesocialpost Omicidio a Bergamo - uccisa a calci e pugni : trovato il colpevole

