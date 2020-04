Tanti auguri a Al Pacino | l’attore compie 80 anni

Leggi su newsmondo

Alè nato il 25 aprile 1940. L'attore ha interpretato grandi pellicole, da Il padrino a Carlito's Way, da Scarface a Profumo di donna. Alnasce a New York, nel quartiere di East Harlem, il 25 aprile 1940. I genitori sono Salvatore, un agente assicurativo e ristoratore italo-americano, figlio di immigrati siciliani, e Rose Gerardi, una casalinga italo-americana, figlia di immigrati originari di Corleone. Il padre abbandona la famiglia quando il figlio è ancora in fasce, lasciandolo con la madre e i nonni nel South Bronx, in condizioni di vita molto difficili. La svolta della vita Al, che frequenta varie scuole di recitazione, cattura l'attenzione di Francis Ford Coppola nel film Panico a Needle Park. Il grande regista lo scrittura per il ruolo di Michael Corleone nel film campione