Prandelli: «Il calcio ripartirà, ma servirà tempo. Non capisco la fretta» (Di sabato 25 aprile 2020) L’ex commissario tecnico della nazionale Cesare Prandelli è intervenuto ai microfoni del Secolo XIX. Ecco le sue parole L’ex commissario tecnico della nazionale Cesare Prandelli è intervenuto ai microfoni del Secolo XIX. Ecco le sue parole «Eh sì, non è più un quesito retorico, di rito. Ho vissute tre settimane molto dure, ogni giorno brutte notizie, parenti contagiati, amici uccisi dal virus. Ma ora va un po’ meglio. mi è pure nato un nipotino…». RIPRESA – «Ripartirà, tutti lo vogliamo, ma non capisco la fretta. Se i contratti slitteranno un po’ non è un problema. E non lo sarebbe se invece di tornare ad allenarsi a inizio maggio si aspettassero altri 15-20 giorni. E poi se ci sono ancora dubbi, se ci devono essere tutti questi limiti, come i turni per le docce e per ... Leggi su calcionews24 Covid - Prandelli tra il dramma della sua Orzinuovi e il calcio : “Ripresa? Ha poco senso - non si può passare dall’ospedale - al cimitero allo stadio”

L'ex commissario tecnico della nazionale Cesare Prandelli è intervenuto ai microfoni del Secolo ... E allora aspettiamo sino ad allora pure per il calcio. Che può far bene alla gente, ma deve essere ...

