Il 25 aprile degli smemorati Il Comune di Capua confonde i liberatori con gli invasori

Leggi su 2anews

(Di sabato 25 aprile 2020) Ildi, nella pagina istituzionale dell’ente, chi furono ie chi gli. Sulle alture che dominano il lago di Garda una serie di croci e di nomi offendono la memoria di milioni di ebrei trucidati per mano di chi, da sessant’anni, ha trovato degna sepoltura in Italia. E nel cimitero di Santa MariaVetere riposa in pace, tra fiori e ceri, il boia del lager di Bolzano. di Nico Pirozzi – Nella giornata in cui l’Italia ricorda la Liberazione dei suoi cittadini dal giogo nazi-fascista (25) mi piacerebbe che qualcuno ricordasse al primo cittadino die al suo assessore alla Cultura che gli “” del nostro Paese non sono stati gli anglo-americani ma, semmai, i tedeschi alleati dei fascisti. Non fosse altro per ripristinare la verità dei fatti che, per ingiustificata ignoranza o deprecabile ...