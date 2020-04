Dl Liquidità, ABI: “Prestiti garantiti non compensano finanziamenti precedenti e scoperto” (Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – Nessun avvio del rimborso prima di 24 mesi e impossibilità di utilizzare il prestito per compensare debiti preesistenti. Con una nuova circolare inviata alle banche l’Abi puntualizza alcuni aspetti relativi ai finanziamenti fino a 25mila euro garantiti al 100 percento previsti dal decreto legge n.23 del’8 aprile 2020 (autorizzato dalla Commissione europea il 14 aprile e le cui domande sono presentate dal 17 aprile). “Il finanziamento fino a 25mila euro – spiega l’Abi – prevede espressamente che l’inizio del rimborso non avvenga prima di 24 mesi dall’erogazione e che non possa essere utilizzato per compensare prestiti preesistenti, anche nella forma dello scoperto di conto corrente: la compensazione determinerebbe un avvio del rimborso prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia” Tale divieto di ... Leggi su quifinanza Dl Liquidità - ABI : “Attesa platea di 3milioni per prestiti da 25mila euro”

Dl Liquidità - ABI : “Invio richieste finanziamento possibile anche nelle ore notturne”

Dl Liquidità - ABI illustra modalità operative accordo SACE (Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – Nessun avvio del rimborso prima di 24 mesi e impossibilità di utilizzare il prestito per compensare debiti preesistenti. Con una nuova circolare inviata alle banche l’Abi puntualizza alcuni aspetti relativi aifino a 25mila euroal 100 percento previsti dal decreto legge n.23 del’8 aprile 2020 (autorizzato dalla Commissione europea il 14 aprile e le cui domande sono presentate dal 17 aprile). “Il finanziamento fino a 25mila euro – spiega l’Abi – prevede espressamente che l’inizio del rimborso non avvenga prima di 24 mesi dall’erogazione e che non possa essere utilizzato per compensare prestiti preesistenti, anche nella forma dello scoperto di conto corrente: la compensazione determinerebbe un avvio del rimborso prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia” Tale divieto di ...

CiciItalia : RT @SACESIMEST: Sosteniamo le imprese italiane e l’#Italiacheriparte ???? ?Attivata sul sito del @Mef_GOV la sezione per l’efficiente utilizz… - MISE_GOV : RT @SACESIMEST: Sosteniamo le imprese italiane e l’#Italiacheriparte ???? ?Attivata sul sito del @Mef_GOV la sezione per l’efficiente utilizz… - mariobrunimondo : RT @SACESIMEST: Sosteniamo le imprese italiane e l’#Italiacheriparte ???? ?Attivata sul sito del @Mef_GOV la sezione per l’efficiente utilizz… - TBattistat : RT @sehmagazine: #Coronavirus, gravi problematiche per l'erogazione dei fondi previsti dal DL liquidità. @Copagri: “serve un Tavolo di moni… - elimuse : RT @SACESIMEST: Sosteniamo le imprese italiane e l’#Italiacheriparte ???? ?Attivata sul sito del @Mef_GOV la sezione per l’efficiente utilizz… -