Dl Cura Italia | più soldi ai Comuni per Tpl e trasporto scolastico grazie all’odg di

(Di venerdì 24 aprile 2020) «Se si chiede aidi garantire servizi, anche quelli non resi, durante l’emergenza, non li si può lasciare soli a farlo e senza risorse». È quanto dichiara il deputato umbro di Fratelli d’, Emanule Prisco che su fronte ha lavorato alacremente insieme alla collega Wanda Ferro. Infatti, a stretto giro l’esponente FdI ha anche aggiunto: «Se saltano i, saltano i servizi ai cittadini, si rischiano licenziamenti ed è il caos sociale». Da FdI la richiesta di piùaiper Tpl e«Per questo – prosegue il suo discorso Prisco – ho chiesto di incrementare il Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri delpubblico locale per coprire i maggiori oneri sostenuti daidal 23 febbraio al 31 dicembre 2020». È questo il ...

fattoquotidiano : Cura Italia, la Camera conferma la fiducia al governo sul provvedimento con 298 sì - Leonardo_IT : Con il lavoro delle nostre donne e dei nostri uomini stiamo aiutando l'Italia ad uscire dall'emergenza, a prendersi… - fanpage : ?? ULTIM'ORA C'è il via libera al Decreto Cura Italia - danyevha : Decreto Cura Italia, di quali misure possono beneficiare le famiglie? - andreaverani : RT @DoubleYou_Srl: In che modo il #welfareaziendale può sostenere le #imprese ad affrontare l'emergenza #covid-19? Ecco l'esperienza di Sir… -

Ultime Notizie dalla rete : Cura Italia

Voglio dire: se circolava già a dicembre e gennaio,perché allora non si sono verificati quegli effetti che poi abbiamo visto dal ventuno febbraio in poi in tutta Italia e da marzo in Ciociaria? Quanto ...Ricorda, in particolare, quella di Pietro, un bambino italiano di 7 anni. «Voleva contattarmi a tutti i costi perché sosteneva di aver trovato la cura contro il virus. Ho risposto subito alla mamma ...