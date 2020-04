Pregliasco: "Il lockdown? Lo manterrei per mesi" (Di mercoledì 22 aprile 2020) Se dovessimo decidere solo noi scienziati, faremmo durare il lockdown ancora molti mesi. Ma quella del governo è una decisione politica, che considera l'interazione di molti altri fattori oltre a quello epidemiologico”. È netta l'opinione di Fabrizio Pregliasco, virogolo dell'Università di Milano e direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi, che in un'intervista a La Stampa dichiara di rendersi ben conto “che l'epidemia non causa solo decessi e contagi, ma anche una forte disgregazione sociale”. E auspica che ci sia un “piano coordinato” di riaperture, che “è meglio di uno basato su riaperture diversificate da regione a regione” perché “aprendo – prosegue il virologo – dobbiamo immaginare che apriamo anche tanti rubinetti diversi: le aziende agricole, il settore metalmeccanico, le ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 aprile 2020) Se dovessimo decidere solo noi scienziati, faremmo durare ilancora molti. Ma quella del governo è una decisione politica, che considera l'interazione di molti altri fattori oltre a quello epidemiologico”. È netta l'opinione di Fabrizio, virogolo dell'Università di Milano e direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi, che in un'intervista a La Stampa dichiara di rendersi ben conto “che l'epidemia non causa solo decessi e contagi, ma anche una forte disgregazione sociale”. E auspica che ci sia un “piano coordinato” di riaperture, che “è meglio di uno basato su riaperture diversificate da regione a regione” perché “aprendo – prosegue il virologo – dobbiamo immaginare che apriamo anche tanti rubinetti diversi: le aziende agricole, il settore metalmeccanico, le ...

