Giulia De Lellis copia Belen Rodriguez? Fan: “Il copione è quello” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Giulia De Lellis imita Belen Rodriguez, i fan: “Il copione è quello” Diciamo che l’influencer Giulia De Lellis è ormai abituata a stare al centro del gossip e pare ci abbia preso anche gusto poiché proprio nelle ultime ore è finita al centro di un’altra polemica social. Il motivo? Stavolta una donna, ha imitato Belen Rodriguez tramite dei video di TikTok. Dopo una serie di video in cui si è presa in giro da sola, commentando i tradimenti di Andrea Damante, Giulia è passata all’imitazione della bella argentina. L’ironia non è stata dunque colta da tutti e ha scatenato pesanti critiche: “Le piacerebbe essere Belen! Diciamo che il copione è più o meno quello: si è messa con un suo ex e le ha pure copiato il ritorno di fiamma con la differenza che Andrea Damante non è ... Leggi su lanostratv Giulia De Lellis imita Belen Rodriguez su TikTok : il video è virale

Andrea Iannone ha imparato la lezione | Resa dei conti con Giulia De Lellis

La confessione di Giulia De Lellis : ‘Spio chi odio’. Ecco i dettagli (Di mercoledì 22 aprile 2020)Deimita, i fan: “Ilè quello” Diciamo che l’influencerDeè ormai abituata a stare al centro del gossip e pare ci abbia preso anche gusto poiché proprio nelle ultime ore è finita al centro di un’altra polemica social. Il motivo? Stavolta una donna, ha imitatotramite dei video di TikTok. Dopo una serie di video in cui si è presa in giro da sola, commentando i tradimenti di Andrea Damante,è passata all’imitazione della bella argentina. L’ironia non è stata dunque colta da tutti e ha scatenato pesanti critiche: “Le piacerebbe essere! Diciamo che ilè più o meno quello: si è messa con un suo ex e le ha pureto il ritorno di fiamma con la differenza che Andrea Damante non è ...

andreadenver3 : In relazione alle dichiarazioni attribuitemi da - infoitcultura : ‘Gf Vip 4’, Andrea Denver svela come mai ha rifiutato l’invito per andare a ‘Live – Non è la D’Urso’ e poi torna su… - MrsRossi99 : RT @andreadenver3: In relazione alle dichiarazioni attribuitemi da - Italia_Notizie : De Lellis scatena la polemica: 'Ti piacerebbe essere Belen...' -