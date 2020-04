Salerno | carabinieri in azione per consegnare pc

(Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Anche oggi idella Compagnia disono stati impegnati nella consegna di materiale didattico gli studenti che ne avevano bisogno. Su richiesta della direzione scolastica dell’istituto comprensivo Giovanni XXIII, i militari della StdiMercatello hanno consegnato 5 computer ad altrettanti studenti in difficoltà della Provincia e non solo. “Siamo a disposizione delle reali esigenze della collettività senza risparmio delle energie” ha detto con soddisfil Comandante Adriano Fabio Castellari. L'articoloinperpc proviene da Anteprima24.it.

