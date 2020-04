Il belga Pfaff ad ADL | Deve assolutamente rinnovare il contratto a Mertens

(Di lunedì 20 aprile 2020) Era il prototipo del portiere guascone e anche spericolato. Di quelli che però si facevano ricordare anche e soprattutto per le sue parate decisive.

Ultime Notizie dalla rete : belga Pfaff

Tutto Napoli

Jean-Marie Pfaff è stato uno dei pilastri della nazionale belga e ha parlato del connazionale Dries Mertens a Tuttomercatoweb.com. Era il prototipo del portiere guascone e anche spericolato. Di quelli ...Jean-Marie Pfaff, ex portiere di Belgio e Bayern Monaco si è soffermato molto sul futuro in maglia azzurra di Dries Mertens. Jean-Marie Pfaff, ex portiere di Belgio e Bayern Monaco eletto miglior ...