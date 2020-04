Terremoto nel Pavese | scossa di magnitudo 3 7

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 19 aprile 2020) Valentina Dardari Un’altro sisma qualche ora prima sempre stessa nella zona, di2,9. Non si segnalano danni a persone o cose Una fortedi, di3,7, è stata avvertita nella tarda mattinata di oggi, domenica 19 aprile, alle 11.53. Il sisma è stato registrato dall’Istituto nazionale geofisica vulcanologia con epicentro a 2 chilometri da Montalto, comune in provincia di Pavia, a una profondità di 32 km. Altri comuni nelle vicinanze sono Rocca de’ Giorgi e Lirio. Alle 7,16 di questa mattina ne era stata registrata un’altra di2,9 nella zona a 4 km a est di Brallo di Pergola, sempre nel. Ladipiù forte, verificatasi nell’Oltrepò, a confine con la provincia di Piacenza, è stata avvertita anche a Pavia e in alcune zone della ...