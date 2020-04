Milan | le fatiche di Pioli per convincere la dirigenza e restare in rossonero

(Di domenica 19 aprile 2020)sfiderà se stesso per provare a rimanere alladel Diavolo a puntare su di lui la prossima stagione La Gazzetta dello Sport idealizza uno Stefanoin versione Ercole per provare aladela puntare su di lui anche la prossima stagione. Il tempo a disposizione sarà poco ma il tecnicoci proverà, affrontare le sue “dodici”. Una di queste sarà sicuramente Gigi Donnarumma. Il portiere è sospeso tra l’addio e il rinnovo.dovrà fare in modo che Gigio si avvicini al termine della stagione con la massima serenità possibile. Il tecnicopoi dovrà cercare di risvegliare Rafael Leao e Paquetà senza dimenticare Rebic, talento sul cui insistere. Una delle più grossesarà provare a conquistare la ...

gazz_rossonera : Milan, La Gazzetta dello Sport: “Le 12 fatiche di Pioli” - gazz_rossonera : Gazzetta – Le dodici fatiche di Pioli: così può tenersi il Milan - gazz_rossonera : Milan, le 12 fatiche di Pioli: ecco la via per la conferma - sportli26181512 : Milan, La Gazzetta dello Sport: 'Le 12 fatiche di Pioli': 'Le 12 fatiche di Pioli', titola La Gazzetta dello Sport… - MilanNewsit : Milan, La Gazzetta dello Sport: 'Le 12 fatiche di Pioli' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan fatiche

Calcio News 24

Pioli sfiderà se stesso per provare a rimanere al Milan e convincere la dirigenza del Diavolo a puntare su di lui la prossima ... Il tempo a disposizione sarà poco ma il tecnico rossonero ci proverà, ...Su Gazzetta spazio al Milan. Il tecnico emiliano può restare, ma il punto decisivo non è tanto la qualificazione in Europa League, quanto la valorizzazione dei giovani E una impresa a Torino in Coppa ...