Micro orto nello spazio | al progetto partecipa anche un team della Federico II

Un Micro-orto a 6 mila km dalla Terra per coltivare verdure fresche destinate alle future esplorazioni spaziali. Si chiama Greencube, è progettato da un team scientifico tutto italiano e sarà contenuto per la prima volta a bordo di un mini satellite che verrà lanciato in occasione del volo inaugurale del vettore ufficiale Vega-C dell'Agenzia Spaziale Europea. Il prototipo alla cui realizzazione partecipano Enea, università Federico II di Napoli e Sapienza Università di Roma, nel ruolo di coordinatore e titolare di un accordo con l'Agenzia Spaziale Italiana, si basa su colture idroponiche a ciclo chiuso in grado di garantire per i 20 giorni di sperimentazione un ciclo completo di crescita di Microverdure, selezionate tra quelle più adatte a sopportare le condizioni estreme extraterrestri. Alloggiato in un ambiente pressurizzato e ...

