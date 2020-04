Covid | Arcuri | in Lombardia più morti che in guerra | no a improvvisazioni

Agenzia_Ansa : Arcuri firma ordinanza per app italiana. Stipulato contratto con Bending Spoons per tracciamento #Covid_19 #ANSA - rtl1025 : ?? Sulla fase 2 'dobbiamo agire con cautela e prudenza come in questi mesi. E' clamorosamente sbagliato comunicare u… - MassimoChiaram7 : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: la volontà espressa dal commissario Arcuri di fissare un prezzo massimo delle mascherine va nella dir… - bettafiorito : Mi spiegate cosa c'entrano i bombardamenti di #Milano e il #Covid_19 ? Chi è morto di fame? I deportati? Ma #Arcuri… - articolounobas : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: la volontà espressa dal commissario Arcuri di fissare un prezzo massimo delle mascherine va nella dir… -

Covid Arcuri Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Covid Arcuri